Москвичей предупредили о сильном тумане

В Москве ожидается туман, который существенно ограничит видимость. Об этом предупреждает в пятницу, 13 февраля, пресс-служба столичного Главного управления МЧС России.

Как уточнило ведомство со ссылкой на прогнозы синоптиков Росгидромета, в ближайшее время на ТиНАО опустится туман с видимостью 200–700 метров. Ожидается, что туман сохранится до конца суток 14 февраля.

В связи с этим водителей просят снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, сообщает АГН "Москва".

Ранее россиян предупредили, что в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха и обильным снеготаянием значительно возросла опасность схода снежных масс и наледи с крыш. Людей просят не ходить вблизи зданий и не игнорировать установленные заграждения.

Тем временем в Заполярье со стихией борются с помощью высоких технологий. От снега и наледи провода линий электропередачи чистит дрон. Беспилотник на лету сбивает ледяную корку, не отключая электричество и не рискуя жизнями людей.