Елена Товстик рассказала об издевательствах бывшего мужа: "Роман пытается меня уничтожить"

Роман Товстик ушел из семьи, в которой росли шестеро детей, ради новой любви. Миллиардер потерял голову от подруги жены Полины Дибровой. Чувства так их захлестнули, что модель тоже рассталась с мужем.

Дибровы мирно оформили развод, и уже осенью Полина в статусе свободной женщины съехалась с возлюбленным. Они сняли особняк рядом с Дмитрием, чтобы детям Дибровых было удобнее видеться с папой и мамой. Роману же не удалось спокойно уйти от жены, Товстики до сих пор судятся.

Елена уверена, что ее бывший муж действует под воздействием других людей. Именно третьи стороны этого конфликта якобы и мешают Товстикам решить все спорные вопросы. Многодетная мама уверенна, что бывший муж намеренно изводит ее.

"К моим обязанностям матери-одиночки добавились еще судебные будни, хотя я многократно выражала как лично, так и через своего адвоката Роману намерение заключить мирные соглашения по всем вопросам. Но слишком много советчиков Романа уводят его от этого в сторону моего полного уничтожения как личности", — пожаловалась Елена.

Адвокатам женщины удалось назначить экспертизу, которую проведут в мае. Елена еще раз публично предложила бывшему мужу использовать появившееся время с пользой и мирно завершить расставание.

"Как этим временным промежутком распорядится Роман: потратит ли на разрешение всех вопросов миром, либо усилит конфронтацию по полному уничтожению матери своих шестерых детей, с которой прожил 22 года – это мы все увидим!" — резюмировала Елена.

