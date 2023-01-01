В зоне спецоперации подразделения "Северной" группировки расширяют полосы безопасности у наших границ и штурмуют позиции противника сразу в нескольких населённых пунктах. Небольшой отряд националистов, пробирающийся к деревне Покровка, российские бойцы заметили ещё на целине. Времени на отход противнику не оставили и сразу атаковали его дронами. В итоге вся группа ликвидирована.

Вместо подкрепления, которое так ждали ВСУ, в Покровку вошли наши штурмовики. Одновременно подразделения "Северян" начали уничтожение противника в соседней деревне Кондратовка. А в Корчаковке за российскими бойцами уже половина села. Включая и центральную часть.

Все эти небольшие посёлки в Сумской области – часть зоны безопасности, которую российские войска создают в приграничье. ВСУ пытаются взять реванш.

В Купянске штурмовики практически беспрепятственно продвигаются по окопу, который удерживали националисты. Огнём автоматов загоняют противника в единственный уцелевший блиндаж и подрывают его гранатами. Ещё один рубеж, занятый ВСУ, перешёл в руки российских военных.

В Запорожской области несколько часов назад наши бойцы пробились к селу Новоандреевка, рядом с городом Орехов. Это мощный опорный пункт, построенный ВСУ еще в 2023 году. Но в обороне нашелся серьёзный минус. Чтобы удержать Орехов, националистам нужны сотни пехотинцев.

Сегодня украинским генералам приходиться судорожно решать вопрос - оставить их тут ради обороны города или перебросить силы на другие участки, где идут на прорыв группировки "Центр", "Восток" и "Днепр". Но каждый из вариантов закончится разгромом ВСУ. Почти все дороги к запорожским и днепропетровским тылам - под огневым контролем российских войск.