Глава ЦБ впервые высказалась про "эффект Долиной"

Банк России не усматривает системного влияния на рынок жилой недвижимости от "эффекта Долиной". Об этом рассказала в пятницу, 13 февраля, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Эффектом Долиной" стали называть широкое распространение в России сделок купли-продажи квартир, по заключении которых продавец объявляет себя жертвой мошенников и забирает жилье обратно, но полученные за него деньги не возвращает покупателю.

Подобная схема была названа в честь певицы Ларисы Долиной, поскольку она продала квартиру в центре Москвы и получила от покупательницы Полины Лурье крупную сумму, а затем отказалась уступить недвижимость. Артистка уверяла, что заключила сделку под влиянием мошенников и отдала им полученные деньги. Суды встали на сторону Долиной, оставив Лурье и без купленной квартиры, и без денег. Лишь Верховный суд восстановил справедливость, обязав певицу освободить проданную недвижимость.

Многие эксперты отмечали, что пресловутый "эффект Долиной" обрушил рынок вторичной недвижимости: люди отказывают покупать квартиры из страха нарваться на "жертву мошенников" и лишиться всего.

Однако Эльвира Набиуллина заверила: "Системного эффекта мы не видим сейчас, потому что ситуация была, в принципе, разрешена" (цитата по РИА Новости).

Между тем Генеральная прокуратура России предложила обсудить идею "периода охлаждения" для сделок на рынке недвижимости для борьбы с мошенническими операциями по типу "схемы Долиной". В ведомстве полагают, что это позволит пресекать сделки, "заключенные с пороком воли продавца".

Адвокат Андрей Алешкин рассказал, что снизить риск попадания в ситуацию со "схемой Долиной" поможет соблюдение нескольких правил, хотя это и не гарантирует стопроцентную защиту. Прежде всего юрист порекомендовал проводить сделку с оценкой приобретаемой недвижимости и осуществлять оплату в безналичной форме.