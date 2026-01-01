В Госдуме призвали закрепить право многодетных работать удаленно

В России необходимо законодательно закрепить право многодетных и одиноких родителей, а также граждан, ухаживающих за инвалидами I группы, работать удаленно или по гибкому графику один раз в неделю без снижения зарплаты. С такой инициативой выступили представители думской фракции ЛДПР.

По действующим нормам, право на дистанционную работу или гибкий график зависит от доброй воли работодателя. Однако многодетным, родителям-одиночкам и имеющим родственников-инвалидов тяжело совмещать присутственную работу с уходом за членами семьи, указывают парламентарии.

Как подчеркивается в Telegram-канале фракции, реализация этого предложения поможет представителям перечисленных категорий совмещать работу с семейными обязанностями без потери дохода. Россияне избавятся от необходимости выбора между сохранением дохода и выполнением своего человеческого долга.

Ранее в Госдуме предложили установить сокращенный рабочий день по четвергам для мужчин, которые недавно стали отцами. По мнению вице-спикера Бориса Чернышова, это пойдет на благо семьи — молодые мамы смогут разгрузиться от семейных обязанностей, а папы сильнее вовлекутся в воспитание детей.

Тем временем кабмин снял ограничения на учет в стаже отпуска по уходу за ребенком. Прежде учитывалось не более шести лет таких отпусков в общей сложности, независимо от количества детей и реальной длительности отпусков по уходу за ними. С 2026 года в страховом стаже родителей будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет.