У борющейся с раком Маргариты Симоньян выпали ресницы: остались только брови

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вскоре после похорон мужа столкнулась с новым испытанием. У нее обнаружили рак. Журналистка уже перенесла операцию и прошла два курса химиотерапии. Телеведущая намерена победить болезнь, но пока ее состояние оставляет желать лучшего.

На своей странице в соцсети Симоньян общается с поклонниками и рассказывает о болезни. Маргарита не унывает и даже с юмором говорит о том, что с ней происходит. Журналистка призналась, что после "химии" ее внешность изменилась. Поначалу Симоньян пыталась маскировать стремительно выпадающие волосы париками, но постепенно смирилась.

Правда, теперь у журналистки другая проблема. Вслед за волосами на голове, ее покинули ресницы. Маргарита хотела слегка подкраситься, но обнаружила, что красить больше нечего — растительности на веках почти не осталось.

В своем в Telegram-канале Симоньян опубликовала честное фото крупным планом. "Попыталась накрасить ресницы. Осознала глубинный смысл фразы „остатки былой роскоши“", — написала журналистка.

Подписчики тут же поддержали Маргариту. Народ оставил десятки сообщений под фото, заверив Симоньян, что после лечения волосы, ресницы и брови очень быстро отрастут. "Роскошь — это вы, ваша деятельность, ваша семья. А реснички — временная потеря", — отметила одна из поклонниц журналистки.

Напомним, Маргарита Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября прошлого года сердце режиссера перестало биться. Он умер в больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.