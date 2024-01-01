Президент Чехии: Европа сядет за стол переговоров с Россией

Европейские политики готовы предпринять попытки восстановить диалог с Россией. Такое заявление сделал в пятницу, 13 февраля, президент Чехии Петр Павел.

В ответ на вопрос "Известий" о возможности прямого диалога между Брюсселем и Москвой политик заявил, что в первую очередь "нужно добиться того, чтобы Россия села за стол переговоров", тогда "страны Европы тоже будут за этим столом".

В то же время канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил контакты с Россией по Украине. Политик во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что "если имеет смысл разговаривать, мы желаем разговаривать". Однако тут же Мерц обвинил российские власти в нежелании "говорить серьезно", пишет "Коммерсантъ".

Ранее чешский президент признал, что с Россией невозможно воевать бесконечно — это лишь "приведет к большим человеческим потерям для всех нас и серьезному ущербу для наших экономик".

Еще в мае 2024 года Петр Павел призывал остановить боевые действия на Украине и начать дискутировать о будущем послевоенном устройстве. Он также называл наивными предположения о том, что Украина обозримой перспективе сможет вернуть территорию, занятую Россией.