Европейские государства, на территории которых размещено американское ядерное оружие, ведут тайные переговоры о создании собственных средств ядерного сдерживания. Об этом рассказали источники, знакомые с переговорами между правительствами и военными ведомствами.

Как сообщают собеседники Bloomberg, подобное обсуждение ведется впервые со времен окончания холодной войны. При этом европейские столицы обсуждают, как разработать свое собственное средство ядерного сдерживания, "на глубоком военном уровне", держа это в секрете.

Конкретные державы, участвующие в таком обсуждении, не названы. Уточняется только, что это страны, расположенные недалеко от России. Они осознают, что разработка собственных средств ядерного сдерживания потребует "болезненных решений": высоких издержек и нарушений международных договоров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявления главы Airbus Рене Обермана о необходимости разместить тактическое ядерное оружие в Европе. Представитель Кремля подчеркивал, что подобная риторика ведет к нагнетанию напряженности и эскалации. Он отметил, что "все больше европейцев теряют сдержанность и обдуманность своих подходов".

Также в Кремле заверили, что, несмотря на громкие заявления из ряда европейских стран, Россия не поддастся на внешние провокации и не станет участвовать в новой гонке вооружений. Российский лидер Владимир Путин придумает, что сделать для того, чтобы Россию не удалось втянуть в гонку вооружений.