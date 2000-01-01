Дмитрий Дюжев заявил, что всю жизнь будет верен своей жене: "Можно умереть рядом с ней"

С будущей женой Дмитрий Дюжев познакомился 20 лет назад. Как признается звезда "Бригады", это была любовь с первого взгляда. 14 февраля Дюжевы отметят 18-ю годовщину со дня свадьбы, и Дмитрий уверен, что они с Татьяной всегда будут вместе.

В начале 2000-х актер лишился всей семьи. Сначала умерла от рака его 12-летняя сестра. Спустя четыре года покончил с собой отец, Петр Дюжев. А в 2003-м не стало мамы Дмитрия. В то время артист был готов принять постриг, так как ему хотелось отмолить душу папы. Однако священник, с которым артист разговаривал на эту тему, разубедил его уходить в монастырь.

"Ты понесешь эту лампаду веры, встретив ту девушку, которая станет твоим монастырем. У вас появятся дети. Это будет малая церковь, твоя семья", — заявил актеру священнослужитель.

Дюжев проникся словами батюшки и вскоре действительно встретил девушку, с которой связал свою жизнь. Знакомство Дмитрия и его будущей жены Татьяны Зайцевой состоялось в 2006 году. Актер пришел на концерт Мадонны, где с первого же взгляда влюбился в Таню.

"Это был стадион "Лужники", концерт Мадонны. Его задержали на полтора часа. И тут на трибуны вошла она. Весь мир остановился. Это была та уверенность, что произошла любовь с первого взгляда. Это была не просто хорошая, симпатичная девушка. Это тот случай, когда мир останавливается. Ты не хочешь есть, пить. Ты ничего не хочешь. Тебе только надо видеть ее и можно умереть рядом с ней", — вспоминал Дмитрий на шоу "Судьба человека".

Сразу же после концерта Дюжев познакомился с Зайцевой и предложил ей прогуляться по Москве. Татьяна согласилась, но так как на концерт она пришла с подругами, то Дмитрию не оставалось ничего другого, как вести всю компанию в кафе. Актер признался, что в тот день он был почти без денег, поэтому он не смог в конце вечера оплатить счет. Но Зайцева и ее приятельницы об этом даже не догадались, так как Дюжев договорился с официантом, что занесет деньги на следующий день.

Дмитрию удалось в день знакомства произвести на Татьяну положительное впечатление, так что вскоре между ними закрутился роман. Актер не сомневался, что встретил ту самую женщину, с которой готов провести остаток жизни. 14 февраля 2008 года влюбленные официально зарегистрировали отношения. К слову, свидетелями на свадьбе Дюжева были его коллеги по "Бригаде" — Владимир Вдовиченков и Павел Майков.

Летом того же года Дмитрий и Татьяна обвенчались. А спустя месяц у пары родился сын, которому дали имя Иван. А в 2015-м Дмитрий во второй раз стал отцом, и снова мальчика — его назвали Димой. Как признался актер Борису Корчевникову, он всю жизнь будет верен своей жене.

