Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев проведет переговоры с делегацией США в Женеве. Об этом рассказал в пятницу, 13 февраля, информированный источник.

По словам собеседника "Интерфакса", Дмитриев сфокусирован на восстановлении отношений России и Соединенных Штатов. Он, как и прежде, не будет входить в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, объяснил, почему на переговорах в Женеве возглавлять российскую делегацию вновь будет помощник президента Владимир Мединский.

Сенатор напомнил в комментарии Life, Мединский возглавлял делегацию на первых переговорах в Стамбуле еще в 2022 году, "когда был даже предварительный текст соглашения". По мнению Джабарова, выбор Мединского главой делегации говорит о том, что будут рассмотрены не только военные, но и политические вопросы конфликта.

Тем временем МИД Швейцарии, готовясь принять переговорщиков, заявил, что поддерживает любые дипломатические инициативы, направленные на установление справедливого и прочного мира на Украине, а потому "постоянно предлагает свои добрые услуги".

При этом представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что вместо ответственного и конструктивного подхода к мирному урегулированию Киев рассчитывает на перевооружение и продолжение конфликта. Об этом свидетельствует то, что Украина сознательно наращивает атаки на российскую территорию во время важных международных встреч по поиску решений конфликта.