Онищенко объяснил инициативу Минздрава изменить выдачу больничных: "Это ж деньги"

Любители болеть дорого обходятся своим начальникам. Об этом заявил в пятницу, 13 февраля, академик РАН Геннадий Онищенко.

Эксперт оценил в эфире радио Sputnik инициативу Министерства здравоохранения России, уточняющую условия и порядок выдачи больничных листов. Предполагается, что с марта вопрос о продлении больничного будет решать особая врачебная комиссия, если за предшествовавшие полгода пациента признавали нетрудоспособным четыре раза и более.

Как отметил Онищенко, в советское время "человек болел за счет государства", а сейчас огромная часть целых отраслей экономики перешла в частный сектор. Академик предложил представить себе наемного рабочего и работодателя. Начальник скажет: "Ты хороший человек, но я не могу тебя содержать за счет других. Это ж деньги-то".

Тем временем российским врачам разрешили закрывать больничный через MAX. В документе Министерства здравоохранения России закреплено право врача задействовать "телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера" для оценки состояния здоровья пациентов. Если дистанционно будет подтверждено, что трудовые функции восстановлены, допустимо закрыть больничный через MAX.

При этом в Социальном фонде напомнили, что россияне теряют право на оплату больничного листа, если продолжают выполнять рабочие обязанности, в том числе по совместительству. Данное врачом освобождение должно распространяться на все места работы, тем более что несоблюдение рекомендаций и режима лечения может отрицательно повлиять на процесс выздоровления.