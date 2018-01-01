В Совфеде подтвердили риск полной блокировки Telegram в России

Реализация сценария с полной блокировкой Telegram в России вполне возможна. Об этом заявил в пятницу, 13 февраля, председатель комитета по госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

Как пояснил сенатор в эфире радио Sputnik, подобный вариант развития событий возможен, если платформа не будет соблюдать российские законы. Роскомнадзор "так и предлагает" руководству Telegram, как и любому другому мессенджеру. Тогда "всё у них будет хорошо", заверил Клишас.

При этом политик подтвердил, что Telegram – это "очень качественная площадка", которая "достаточно хорошо работает" и "многим нравится". Клишас признался, что и сам использует возможности мессенджера, причем его абсолютно устраивает качество предоставляемых услуг.

Однако "если они не будут выполнять требования российского закона, им работать в нашей стране будет всё сложнее и сложнее, и возможно, что они вообще не смогут здесь работать", резюмировал сенатор.

Тем временем в Общественной палате напомнили, что судебное решение об ограничении доступа к Telegram, принятое еще в 2018 году, не утратило силу. Органы власти недвусмысленно дали понять, что шансы на восстановление оптимальной работы зависят от руководства мессенджера.

При этом вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков призвал защитить Telegram от блокировки в России и запустил сбор подписей в поддержку своей инициативы. Политик предложил подписать открытое письмо к создателю мессенджера Павлу Дурову с призывом открыть представительство Telegram в России — это, по мнению Даванкова, лишит Роскомнадзор оснований для блокировки.