Предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому надо действовать, иначе он упустит отличную возможность заключить мирное соглашение с Россией. Об этом предупредил в пятницу, 13 февраля, президент США Дональд Трамп.

Как подчеркнул американский лидер, Россия действительно "хочет заключить сделку" и настроена на диалог, поэтому "Зеленскому придется двигаться", сообщает РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин на заседании Совбеза в ноябре 2025 года подчеркивал, что Москва готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика спецоперации, ведущая к достижению целей военными средствами, пока Украина и ее союзники пребывают в иллюзиях и мечтают нанести стратегическое поражение России.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЕС и Украина исказили американскую инициативу, исключив из нее важные пункты. Все новые версии сделки по Украине являются "изнасилованием" версии США — Россия их не видела, подчеркнул дипломат.