Лепс публично влепил оплеуху Авроре Кибе: "Начинай просыпаться одна"

Григорий Лепс и Аврора Киба впервые вместе появились на публике в 2024 году. Певец вывел на красную дорожку юную красавицу и заявил, что они готовятся к свадьбе. То, что девушка годится ему во внучки, артиста ничуть не смущало.

Лепс настаивал, что искренне любит Кибу и готов на ней жениться. Однако обещания так ни к чему и не привели. В конце прошлого года у Григория случился срыв, Аврора пыталась привести жениха в чувства, но не смогла. Тогда на помощь пришла Анна Шаплыкова, бывшая жена исполнителя. За 20 лет брака она научилась справляться с таким состоянием Лепса. Бывшие супруги сблизились, а Киба чувствовала себя преданной.

Григорий, по слухам, особо не пытался помириться с юной невестой. И в итоге пара объявила о расставании. Поговаривают, что теперь исполнитель хита "Лондон" нацелен на воссоединение с Анной.

Аврора же отметила 20-летие и на празднике высмеяла бывшего. Мама Кибы и вовсе сообщила, что Лепс всегда был "слишком стар" для них. Григорий не оставил насмешки без внимания. Он выпустил новую песню "Шутка", которая стала ответом Авроре Кибе. По сути, артист влепил экс-невесте смачную оплеуху.

Трек Лепс записал в дуэте с молодым исполнителем Акмалем Холходжаевым, выступающим под псевдонимом Akmal. В песне артист поддел Кибу и заверил, что еще ни одной женщине не удалось разбить ему сердце.

"Начинай забывать номера, начинай просыпаться одна, и когда будет грусти минутка, ты поймешь: это была просто шутка", — обратился Григорий к Авроре.

Пользователи Сети уже судачат, что композиция не только попытка задеть Кибу, но и своеобразное признание, в котором Лепс наконец-то подтвердил, что его роман со студенткой был лишь удачным пиар-ходом.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>