Два человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

Украинские националисты нанесли ракетный удар по Белгороду, в результате два мирных жителя погибли, трое получили ранения. Об этом рассказал вечером пятницы, 13 февраля, глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как написал политик в своем Telegram-канале, двое мужчин стали жертвами обстрела территории одного из инфраструктурных объектов. Еще трое мужчин с ранениями госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Ранее Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли Белгород, хотя "все знают, что у нас не было и нет военных объектов". Есть серьезные повреждения и "большой объем повреждений энергетической инфраструктуры".

Тем временем власти Белгорода начали принимать заявки на эвакуацию жителей в другие регионы. В первую очередь речь идет о многодетных семьях, семьях с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионерах. Людей эвакуируют на фоне массированных обстрелов, из-за которых возникают трудности с электричеством, тепло- и водоснабжением.