Женатый жених вступился за Анну Семенович после страшного позора

Анна Семенович оказалась в центре скандала. В Сеть слили пляжные фотографии певицы, на которых она предстала не в лучшей форме.

После публикации кадров на Анну обрушилась волна критики по поводу ее внешности. Семенович пришлось оправдываться, она уверяет, что снимки отредактированные, мол, на фото был заметно увеличен живот. Скандал уже несколько дней бушует в соцсетях.

Жених Анны Денис Шреер (который, к слову, так и не развелся со своей женой) не выдержал и сделал заявление. Правда, его слова журналистам VOICE передала сама бывшая "блестящая". Семенович заявила, что Шреер угрожает разобраться с "папарацци" по-мужски.

"Денису неприятно, что его любимую женщину и ее тело рассматривают всем интернетом как кусок мяса или курицу на базаре. Он еще не привык к реалиям шоу-бизнеса и количеству сплетен и гадости, которые про нас ежедневно пишут", — отметила певица.

Шреер не может понять, почему незнакомцы нагло вторгаются в личное пространство чужих людей на отдыхе, не просто снимают из-за кустов фото в неудачных ракурсах, а еще создают из них фейки.

"Но что поделать: выбрал публичную любимую – будь готов и к этой стороне. Он сказал, что если бы ему в руки попался этот самый сплетник – он бы с ним поговорил по-мужски", — заявила Анна.

Семенович дала понять, что ей известно имя человека, который распустил безобразную сплетню. "Он трусливо скрывается за своим европейским гражданством", — отметила певица.

