Драматичные перемены погоды пообещали москвичам в ближайшие дни

Жителей столичного региона ожидает очень динамичная смена погоды. Об этом предупредила в пятницу, 13 февраля, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Метеоролог уточнила, что речь идет о резких изменениях, которые можно даже назвать драматичными, "поскольку это будет все очень ярко происходить".

В субботу, 14 февраля, ожидается около одного-четырех градусов тепла, дождь и мокрый снег. Однако в ночь на воскресенье придет значительное похолодание — столбики термометров покажут 8-13 градусов мороза, а ветер сменится с южного на северо-западный, сообщает ТАСС.

В Гидрометцентре не исключили, что столбики термометров в Москве могут подняться 14 февраля до плюс четырех градусов и приблизиться к абсолютному рекорду для этого дня. Он был установлен в 1960 году и составляет 4,1 градуса выше нуля.

Погодные условия влияют не только на повседневную жизнь и самочувствие людей. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что погода сказывается и на инфляционных процессах через колебания цен на продовольственном рынке. Например, сильный мороз в январе привел к росту издержек на отопление теплиц, что "достаточно быстро переносится в цены".