Фигурист Гуменник занял шестое место на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. В сумме двух прокатов он набрал 271,21 балла.

В произвольной программе Гуменник исполнил пять четверных прыжков. Вращения и дорожка шагов были выполнены на максимальный, четвёртый уровень.

Ранее фигурист шел 12-м после короткой программы.

Олимпийскую золотую медаль получил казахстанец Михаил Шайдоров, набрав 291,58 балла. Вторым стал японец Юма Кагияма с результатом 280,06, третьим — японец Сюн Сато с итогом в 274,90 балла.