Сервис для знакомств хотят добавить на "Госуслугах"

На базе портала "Госуслуги" нужно запустить сервис для знакомств. Об этом 14 февраля заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он подчеркнул, что на этом сервисе могут быть инструменты медиации семейных конфликтов и инструменты для создания семьи, в том числе для участников СВО.

Развить ресурс могут жены участников СВО, поскольку, по его словам, они знают, "с какими проблемами сталкиваются ребята, вернувшиеся из зоны боевых действий, какие психологические проблемы, как нужно выстраивать отношения".

Рыбальченко уточнил, что соответствующие предложения высказывались представителями Комитета семей воинов Отечества и соответствуют поручениям президента по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.