Трамп снова унизил своих европейских партнёров

В Мюнхене сегодня - второй день конференции по безопасности. Более 60 глав государств и правительств с министрами пытаются согласовать позиции коллективного Запада. Европейские лидеры стараются наладить давшие трещину экономические и политические отношения с США.

Однако сделать это будет непросто - впервые за много лет в Мюнхен из Вашингтона не приехали ни президент, ни вице-президент. А госсекретарь Марко Рубио дал понять: его сегодняшнее выступление будет жёстким.

Камнем преткновения стали торговые тарифы США для Европы, Гренландия и конфликт на Украине. Один из главных русофобов ЕС - президент Макрон - уже сделал реверанс в сторону Вашингтона. Призвав усилить давление на Москву, он поддержал позицию Дональда Трампа и заявил о неизбежности диалога с Кремлём.