Москвичей предупредили о похолодании и метели на Масленицу

Погода в Москве готова поставить новый температурный рекорд. Впервые за 65 лет столбики термометра могут подняться до плюс четырёх градусов. За двое суток выпало до трети месячной нормы осадков.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы успеть убрать город до резкого похолодания. К вечеру воскресенья подморозит до минус 10 десяти градусов, а масленичная неделя начнётся в столице с метели.

В Ростове-на-Дону после ледяного дождя - настоящий каток. Власти просят жителей по возможности не выходить на улицы. А ямы на дорогах, покрытые

Шестеро школьников пострадали от схода наледи с крыши в Нижнем Новгороде. Дети получили травмы, когда с родителями заходили в музей в центре города.

На Байкале непогода впервые за 13 лет накануне сорвала старт экстремальной гонки "Ледовый шторм". Шквалистый ветер с порывами до 35 метров в секунду буквально сдувал спортсменов с ног. Сегодня стихия утихла, и участники готовы преодолеть 210 километров на коньках, лыжах или велосипедах.