Собянин рассказал об уникальном курсе по ИИ для пятиклассников

В столичных школах запустили уникальный курс по искусственному интеллекту для пятиклассников. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, образовательный проект обучит юных москвичей принципам работы нейросетей и основам цифровой грамотности.

Благодаря этим занятиям, пятиклассники познакомятся с технологиями, которые становятся всё более востребованными. Сложные технические вещи доносят простым и понятным языком, а большую часть времени уделяют практике. По словам мэра, пилотный курс стартовал уже более чем в 130 столичных школах.