Морозы и оттепели: погодные качели в России

Опасная оттепель после рекордных снегопадов. В европейской части России установились плюсовые температуры. В Москве жителей предупреждают о погодных качелях, уже к вечеру воскресенья, 14 февраля подморозит до минус 10 градусов.

"Атмосфера неустойчивая и неустойчиво также ведут себя и численные модели прогноза погоды, сейчас мы ждём похолодания. Если в субботу днём в Москве было плюс 2-4 градуса, то уже в ночь на воскресенье будет минус 8-10 градусов", - рассказала ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Оттепель пришла на всю территорию центральной России. В Нижегородской области с карнизов падают уже не сугробы, а гигантские глыбы льда. Огромные сосульки намерзали в течение всей зимы, и теперь превратились в смертельную опасность.

В такую погоду смотреть надо и под ноги, советуют синоптики. Температура колеблется от нуля до небольшого минуса, поэтому на тротуарах сплошной гололёд. В Ростовской области ситуацию усугубил ещё и ледяной дождь. На трассах фуры то и дело скатываются в кювет.