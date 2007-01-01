В эти дни в Мюнхене проходит конференция по безопасности - та самая, на которой Владимир Путин в 2007 году произнёс свою знаменитую речь о том, что Россия будет защищать свои интересы.

Многие в мире пришли к выводу, что эпоха доминирования Запада подошла к концу, заявил, выступая на конференции госсекретарь СЩА Марко Рубио. Он накануне отменил встречу с европейскими лидерами по Украине. Официальная причина - плотный график.

Однако, по данным издания, в ЕС этот шаг расценили, как признак того, что Вашингтон теряет интерес к сотрудничеству для урегулирования конфликта. Президент Франции Макрон, как на семейном скандале, требовал не выставлять Старый Свет за дверь комнаты, где проходят переговоры.

Макрон сделал и ещё одно заявление, которое показывает его понимание будущего. "Вопрос - как мы дальше будем сосуществовать с агрессивной Россией, которая не готова меняться и находится у наших границ? Даже если мы достигнем урегулирования украинского конфликта, нам придётся жить рядом", - сказал лидер Франции.

Судя по этим словам, в Париже уже не считают, что смогут победить Россию, хотя недавно добивались именно этого. Однако ЕС питает иллюзии, что если ещё какое-то время поддерживать киевский режим, с Москвой можно будет говорить с позиции силы. Главное потерпеть и не жалеть ресурсов.

Для продолжения войны европейцам нужен Зеленский, который в Мюнхене, оказавшись в центре внимания, похоже, окончательно утратил связь с реальностью и отказался идти на какие-либо компромиссы ради мира. Тем временем, стало известно, что следующий раунд трёхсторонних переговоров по Украине пройдёт в Женеве 17 февраля.