Захарова обратилась к мировому сообществу: "Ловите нациста!"

Мир должен призвать ловить нациста Зеленского. С таким заявлением выступила спикер российского МИД Мария Захарова.

Дипломат отреагировала на слова главы киевского режима о русских на Олимпиаде в Италии, сообщает ТАСС.

"В эту секунду, когда как бы президент страны произносит такое, тысячи международных чиновников должны в унисон выкрикнуть "ловите нациста", а миллионы правозащитников - выйти на митинги протеста против неонацизма", - сказала Захарова.

Ранее Владимир Зеленский назвал гадким и неприятным участие русских спортсменов в составе сборных других стран на зимней Олимпиаде.

С 6 по 22 февраля в Италии проходят Олимпийские игры. Приглашения на турнир получили лишь 13 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе.

Также в Италию приехали более 30 сменивших спортивное гражданство россиян, они входят в состав других сборных. Наибольшее число сменивших спортивное гражданство россиян зафиксировано в фигурном катании - 18 спортсменов.