Собянин рассказал о грандиозных планах строительства метро

В ближайшие семь лет в столице планируют построить свыше 80 километров линий метрополитена, 34 станции и три электродепо. Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Так, в настоящее время специалисты прокладывают тоннели Троицкой и Бирюлёвской линий, а также продлевают Арбатско-Покровскую до станции "Гольяново", которая станет конечной. Кроме того, продолжают возведение Рублёво-Архангельской линии и станции "Достоевская" Кольцевая.

Строить тоннели метро помогают одиннадцать проходческих щитов. Сергей Собянин отметил: всего за 15 лет в Москве было проложено более 260 километров линий, открыли почти 130 станций и 14 электродепо.