Выросло число заболевших оспой обезьян в подмосковной больнице

Число пациентов с подтвержденной оспой обезьян в Домодедово выросло до трёх, сообщили в больнице подмосковного города. Их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС.

В конце января – начале февраля в больницу доставили двух пациентов с подозрением на заболевание оспой обезьян. Диагноз подтвердился.

Специалисты провели работу по выявлению и направлению на проверку тех, кто мог контактировать с заболевшими, чтобы не допустить распространения инфекции.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространённое в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.

Болезнь считается опасной только для людей с ослабленным иммунитетом. Её симптомы – лихорадка, увеличение лимфатических узлов, сыпь на теле. При лёгком течении оспа обезьян проходит сама по себе через две-три недели.