Собянин: Городские службы внедряют в деятельность отечественные разработки

Городские службы Москвы активно применяют в своей работе отечественные разработки. Об этом сообщил Сергей Собянин.

К примеру, сотрудники ПАО "Россети Московский регион" разработали компактный переходной пункт для соединения воздушных и кабельных линий электропередачи высокого напряжения, отметил мэр.

В "Объединённой энергетической компании" тестируют на улицах Москвы нейросеть для поиска вышедших из строя фонарей. "Мосводоканал" наладил серийный выпуск насосных станций колодезного типа. Их применяют при работах в канализации.