На Москву надвигается сильный снегопад

Сильный снегопад и метель вновь обрушатся на Москву и Подмосковье. Снегопад начнётся в ночь на 15 февраля и продолжится в начале следующей недели.

По прогнозу Гидрометцентра, ожидаются снег, местами сильный, местами метель, снежные заносы. Ветер северный, порывы до 15 метров в секунду.

Температура при этом резко понизится. После первой в этом году оттепели похолодает до 9-15 градусов. В ночь на 16 февраля в Подмосковье столбики термометров опустятся до минус 19 градусов.

В связи с предстоящей сменой погоды в Москве и области объявлен жёлтый уровень опасности.