Зимняя спартакиада в Москве: метание аркана и прыжки через нарты

В столице мерились силой и ловкостью землячества. Третий год подряд Зимняя спартакиада землячеств и национально-культурных объединений города Москвы собирает сотни участников - от спортсменов-любителей до олимпийских чемпионов. Состав - многонациональный, дисциплины на любой вкус - традиционные лыжи и стрельба, а также менее известные, но не менее зрелищные - метание аркана и прыжки через нарты.

Алтайский край соревнуется с Удмуртией. Канат уже трещит, а команды не сдаются. Нахваливают конкурентов и раскрывают собственные секреты. Зрители поддерживают всех, без исключения. И добавляют: в этой спартакиаде не важно, кто победит.

Желающих пострелять из лука с каждой минутой становится больше. Многие знают - советы, как держать плечо, даёт не просто инструктор, а знаменитый лучник - чемпион Европы среди юниоров Цырен Цыренжапов.

Особенность этой спартакиады - национальные виды спорта. Один из самых весёлых - прыжки через нарты. Именно так народы Севера борются с малоподвижным образом жизни. Вид спорта, конечно, не олимпийский, зато очень согревающий. К тому же нет никаких жёстких правил.

В связке с прыжками в борьбе с гиподинамией идёт искусство метания аркана. Казалось бы, чего тут сложного - заарканить рога оленя? А справляются не все.

Судя по всему, следующая спартакиада принесет не меньше эмоций, открытий и побед. В такой многонациональной и такой дружной - Москве.