Российские войска пресекают все попытки националистов подвести резервы к Красному Лиману. Боевым расчётам поставлена задача - не позволить противнику стянуть подкрепление к северной окраине города.

Накануне российская пехота выбила националистов из крупного опорного пункта и во время атаки отбросила ВСУ на три километра. Теперь главное – подавить миномёты противника, прижать его к земле. Проще говоря выиграть время, чтобы наши бойцы успели надежно закрепиться.

Натиск на Краматорскую агломерацию поддерживают звенья ударных вертолётов и беспилотная авиация. С утра пришли важные сообщения из района села Голубовка. ВСУ бросили позиции и сбежали. Населённый пункт переходит в руки наших подразделений.

В Запорожской области российские войска освободили Цветковое и прорвали участок фронта в районе Новопавловки. Село имеет важное тактическое значение.