Путин поздравил Пезешкиана с 47-й годовщиной Исламской революции

Россия поддерживает усилия Ирана по защите своего суверенитета. Это говорится в поздравительном послании Владимира Путина иранскому лидеру по случаю 47-й годовщины Исламской революции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Масуда Пезешкиана.

Президент России также выразил уверенность в продолжении укрепления стратегического партнёрства между Москвой и Тегераном. Путин пожелал иранскому президенту крепкого здоровья и успехов, а всем иранцам - счастья и процветания.

Исламская революция произошла в 1979 году. Она представляла собой цепь событий, результатом которых стали эмиграция шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, упразднение монархии и установление новой администрации, которую возглавил аятолла Хомейни.