Один человек погиб в результате взрыва в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде обнаружили тело погибшего при тушении пожара, который начался из-за взрыва газового баллона. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области. Еще шесть человек пострадали, уточнили в подмосковном Министерстве здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В СК уточнили, что возгорание жилых помещений началось из-за схода наледи на газовую арматуру. Огонь успел перекинуться на соседние здания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". На месте происшествия работают криминалисты и следователи. Также устанавливаются все обстоятельства случившегося.