В Петербурге ищут курьера с зарплатой 277 тысяч рублей

Вакансию курьера с зарплатой от 277 тысяч рублей разместил интернет-магазин в Санкт-Петербурге, следует из данных сервиса "Работа.ру", которые привели "РИА Новости" 15 февраля.

"Для работы необходимо доставлять оплаченные заказы до квартиры покупателя в радиусе до 5 км, от кандидата требуются скорость и внимание, умение ориентироваться на местности, желание зарабатывать", — написано в вакансии.

Также в Воронеже россиянам предлагают позицию менеджера по продажам с доходом в 300 тысяч рублей. В Мытищах ищут официанта с зарплатой до 150 тысяч, а в Казани потенциальный сотрудник может получить столько же за установку интернета и систем видеонаблюдения.

Кроме того, для студентов есть вакансия специалиста по обучению нейросетей, оклад в данной должности может составить до 90 тысяч рублей.

Ранее в пресс-службе "HeadHunter" заявили, что средняя зарплата курьеров достигла почти 170 тысяч рублей в месяц.