Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Центр". Генералу доложили о ситуации в зоне ответственности группировки.

Герасимов отметил успехи группировки войск "Центр" в освобождении ДНР и поставил задачи на будущее, сообщает Минобороны.

Начальник Генштаба вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.