Crew Dragon с Андреем Федяевым на борту прибыл на МКС

Миссия Space X, в состав которой входит российский космонавт Андрей Федяев, прибыла на Международную космическую станцию. Путь от Земли до МКС занял около полутора суток. Стыковка корабля Crew Dragon состоялась ближе к полуночи. Через два часа участники полёта открыли люки и перешли на борт станции.

Андрея Федяева, а также астронавтов из США и Франции с радостью встретили космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и их коллега из НАСА Кристофер Уильямс. Члены новой миссии пробудут на орбите около восьми месяцев. За это время экипажу предстоит провести ряд научных исследований и экспериментов, в том числе, для подготовки пилотируемых полётов на Луну и Марс.