Ситуация на Украине ожидаемо стала одной из главных тем на конференции по безопасности в Мюнхене. Впрочем, согласовать позиции США и Европе так и не удалось. Госсекретарь Марко Рубио не явился на встречу с лидерами ЕС, а у Владимира Зеленского не получилось выпросить 90 миллиардов евро из замороженных российских активов. Зато хватило наглости дважды оскорбить венгерского премьера.

Госсекретарь США на полях Мюнхенской конференции пропустил встречу с европейскими лидерами, посвящённую конфликту на Украине, а на беседу с Зеленским выделил 40 минут. Видимо, в Вашингтоне считают, что обсуждать с евробюрократами нечего. Американское оружие вассалы и так купят, раз очень хотят воевать с Москвой.

С европейцами Зеленский фальшиво отыграл всю палитру эмоций. От лести и благодарности до претензий и превосходства. Денег дают мало, патроны подносят медленно. А ведь ВСУ держат весь европейский фронт. Заявил, что украинская армия - самая сильная в Европе. И оставлять её за бортом НАТО просто неразумно. Главарь режима явно пытается узаконить отношения содержанки и Североатлантического альянса. Впрочем, заносит его ровно настолько, насколько позволяет сам Старый Свет.

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйн открыто призывает ЕС принять украинскую мантру "либо меняешься, либо умираешь" и снять последние штаны ради накачки режима оружием. А генсек НАТО абсолютно серьёзно хвастается содержательным разговором с украинским псом Патроном. Не удивительно, что люди, для которых братья по разуму - это вскормленные нацистским режимом псы, стоя аплодировали Зеленскому, который откровенно хамил венгерскому премьеру Виктору Орбану.

"Только один Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию", - сказал украинский главарь.

Будапешт ответил хладнокровно: вот именно поэтому Украине не место в ЕС. А глава венгерского МИДа напомнил: это не наша война, и венгры за неё платить не будут. Выпад Зеленского прокомментировали и в нашем МИДе.

"И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров", - сказала Мария Захарова.

Белый дом, тем временем, делает ставку на трёхсторонние переговоры. Очередной раунд встречи Россия-Штаты-Украина стартует 17 февраля в Женеве.