Собянин: За три года в Москве построят почти 300 километров дорог

В Москве в ближайшие три года планируют построить почти 300 километров дорог. Об этом рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин.

На финальной стадии находятся работы на южном участке скоростного диаметра вдоль Каспийской улицы. В этом году запустят движение по эстакаде на пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом и путепроводу над Октябрьским и Савёловским направлениями железной дороги.

В планах также открыть после реконструкции Симоновскую и Крутицкую набережные. Кроме того, уже завершено формирование Южной рокады.