Москву после +3°С накрыла волна холода

Резкое похолодание после короткой оттепели. За ночь температура воздуха в Москве и области опустилась с нуля до минус 10 градусов.

В МЧС предупреждают о сильной гололедице. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, а лучше - отложить поездки. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, и продолжают очищать Москву от снега.

Проезжую часть, тротуары и дворы обрабатывают реагентами. Уже завтра, по прогнозам синоптиков, столичный регион окажется во власти сильной метели.