В России вспоминают погибших за пределами Отечества

Сегодня - День памяти всех россиян, исполнявших воинский и гражданский долг за пределами Отечества. Дата связана с окончательным выводом советских войск из Афганистана, который состоялся 37 лет назад.

По всей стране проходят памятные мероприятия. В столице акция организована в знаковом месте - рядом с мемориалом "Воинам-москвичам, погибшим в Афганистане" и монументом "Скорбящие матери".

Там же сейчас строят храма ветеранов боевых действий. По традиции, участники пройдут колонной "Бессмертный контингент", состоятся панихида и возложение цветов.