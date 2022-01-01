Россия прекратит удары в день выборов на Украине

Россия готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования на Украине, если Киев решится провести выборы. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

При этом дипломат напомнил, что ВСУ наносили удары по России во время электоральных кампаний. Избирательные участки работали в непосредственной близости от зоны боевых действий. Киев также не гнушался проведением диверсий в дни голосования в России.

Также Галузин отметил, что Москва готова обсуждать с США и странами Европы введение внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения выборов.

Ранее президент Владимир Путин указал, что Москва готова подумать над тем, чтобы прекратить удары по Украине в день голосования в случае проведения там выборов.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. За это время Москва не раз объявляла о прекращении боевых действий в одностороннем порядке, в частности на Пасху и Рождество.