Москвичей возмутили цены на свежие огурцы: начато расследование

Шестьсот, восемьсот и даже тысяча рублей за килограмм - столько в столичных магазинах и на рынках стоят огурцы. Дороже, чем ананасы и манго, говядина или королевские креветки. Росстат свидетельствует: с конца декабря этот овощ прибавил в цене 50%. На ситуацию обратили внимание ФАС и Минсельхоз.

Деликатес, который может позволить себе не каждый. Огурцы тепличные, длинноплодные и не очень в феврале невероятно выросли в цене. Покупатели - в шоке. И реагируют, как те коты, которые давно вирусятся в соцсетях. Видео с котами теперь даже как-то странно смотрится - ну разве можно так небрежно обращаться с деликатесом? В наши дни у блогеров - совсем другое кино.

Покупатели недоумевают - ну как же так? Почему, огурцы, состоящие на 95% из воды, сейчас дороже заморских фруктов или мяса? Их производство год от года только увеличивается, на 90% страна сама себя обеспечивает огурцами. Но с ноября по февраль цены выросли на 106%.

Лев Берлин, директор тепличного комбината, Краснодарский край: "На самом деле цена плюс-минус осталась такой же, как и в прошлом году. Но затратная часть увеличилась, то есть и соответственно заработки на тепличных комбинатах в целом в этом бизнесе очень сильно снизились. То есть маржинальность доходит до буквально до 10%".

Рост цен на огурцы - сезонное явление, утверждают эксперты. Ничего необычного - пик всегда приходится на январь-февраль. Бывало и хуже.

Алексей Плугов, генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса, кандидат экономических наук: "Среднегодовое изменение за пять лет в этот период - цены росли в среднем на 105%, а пиковых значений они достигали в 2023. Тогда с ноября по февраль цены выросли более чем на 160%".

Отказаться от огурцов многим, конечно, сложно. Овощ популярный и полезный, кто бы спорил: низкий гликемический индекс, минимум калорий. И все витамины уже в удобной, легко усваиваемой форме растворены в воде. Но в зимнее время без свежих огурцов раньше вполне обходились, ели солёные, квашеные, маринованные. Сейчас специалисты советуют заменять их более доступными овощами - той же капустой.

Впрочем, есть выход и для тех, кто без огурцов жить не может. Депутаты Госдумы посоветовали. Не ждать снижения цен, а выращивать огурцы самим на подоконнике.

Мощная волна в СМИ и соцсетях не осталась незамеченной. Цены на огурцы привлекли внимание и Федеральной антимонопольной службы. Она уже направила запросы всем крупным производителям. По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

Однако, такие сезонные скачки будут повторяться и дальше, считают эксперты. Пока не появятся условия, технологии, позволяющие круглогодично не бояться огурцов и цен на них - ни котам, ни людям.