В быстром темпе: чем живёт московский район Беговой

Когда-то здесь войско Василия Шуйского билось с отрядами Лжедмитрия II. В начале прошлого века тут проходили испытания аэропланов. Здесь же появились первая в столице конка и первый трамвай. А нынешнее имя эти места носят благодаря ипподрому.

Всё это - о районе Беговой. Эксклюзивную экскурсию проводит Виктория Пьер-Мари. Певица, актриса, звезда мировых мюзиклов историю любимого района знает в деталях. Виктория работала здесь с самой юности, и район менялся буквально на её глазах.

Во Дворце культуры рабочие собирались на танцы, на занятия в кружках, просмотр кино, а Виктория впервые попала сюда ещё в детстве - занималась в музыкальном ансамбле. В 90-е "Красную звезду" закрыли - здание перестроили под казино.

Окончив Гнесинку, Виктория снова там, где начинала знакомство с музыкой. Первую работу она получила на сцене того самого казино. Но со временем его закрыли, и теперь здесь уже не Лас-Вегас - а настоящий Бродвей. Где снова блистает певица Пьер-Мари.

Ещё одно памятное и любимое место певицы. Центральный московский ипподром. Здесь Виктория выступала со своим бэндом перед светской публикой - до начала бегов. Первый в мире рысистый ипподром, который и дал название всему району, был основан еще в 1834 году на Ходынском поле, тогда пригороде Москвы. Сначала это были две двухъярусные беседки для зрителей, чуть позже возвели специальную вместительную галерею.

Здесь собиралось светское общество, дамы демонстрировали наряды, в моду вошла игра на тотализаторе. Страсти кипели - из-за неудачных ставок люди стрелялись прямо на трибунах. Играли и проигрывали по-крупному и в советское время. Привычный облик с башней, увенчанной шпилем, ипподром получил в 50-е годы прошлого века, когда его практически полностью перестроили после пожара. Сейчас здесь проводят масштабную реконструкцию - вскоре это снова будет один из лучших конноспортивных комплексов мира.

С 1874 года здесь проходила и первая линия конки - от Красной площади до Петровского парка. А с появлением электрического трамвая первый вагон выехал из этого здания - первого Бутырского депо. Комплекс трамвайного парка стал настоящим городом в городе. Шесть въездных ворот, остеклённые арки, жилые дома с квартирами для инженеров и вагоновожатых. Сейчас исторические постройки отреставрировали и открыли здесь бани.

В Беговом районе больше 110 лет работает одна из старейших и крупнейших клиник Москвы - знаменитая Боткинская больница. За последние годы здесь провели масштабную реконструкцию: в модернизированных корпусах открыли новые лечебные отделения, научно-образовательный кластер, построили флагманский центр для оказания экстренной медицинской помощи. Сегодня здесь применяют новейшие подходы и технологии.