На Земле началась магнитная буря

На Земле началась очередная магнитная буря. Её причина – новая корональная дыра на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Буря продлится около двух суток и будет не очень сильной.

Обычно вспышки и корональные дыры на Солнце приводят к выбросу плазмы. На Земле в такие дни наблюдаются перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где обычно их не бывает.

Врачи рекомендуют метеозависимым людям соблюдать режим и принимать необходимые лекарства.