Управляющие компании предупредили о наказании за вывешивание списков должников

Вывешивание в подъезде или в другом общественном месте списка должников по оплате ЖКУ грозит штрафом для управляющей компании. Об этом в интервью ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он напомнил, что использование личных данных граждан, в том числе и в интернете, является нарушением закона. Управляющим компаниям, которые так поступают, грозит административная ответственность.

Прописанные в Кодексе об административных правонарушениях штрафы варьируются от 300 до полутора миллионов рублей, в зависимости от того, кто и как часто нарушает закон.

При этом депутат отметил, что даже список с фамилиями без расшифровки инициалов – тоже нарушение.