В течение дня 15 февраля над российскими регионами сбито рекордное число беспилотников

В течение дня над Россией сбиты 356 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. Киевский режим пытался Адыгею, Астраханскую, Брянскую, Курскую, Волгоградскую, Калужскую, Орловскую, Белгородскую, Владимирскую, Тульскую области, Московский регион, Кубань, Ставропольский край, акватории Чёрного и Азовского морей.

Мэр Сергей Собянин в течение дня сообщил о 19-ти сбитых беспилотниках противника, летевших на Москву. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Минобороны сообщало, что минувшей ночью над территорией России сбито 68 украинских БПЛА.