Вот на кого Алена Краснова променяла Никиту Преснякова: статный красавец с сединой

Никита Пресняков и Алена Краснова прожили вместо около 10 лет. Когда певец покинул Россию и отправился в США, жена последовала за ним. Но, по слухам, это и разрушило брак. Летом пара объявила о разводе.

Супруги не назвали конкретную причину разрыва, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились. Светские сплетники обсуждали, что Краснова не смогла привыкнуть к жизни без роскоши. Как рассказал продюсер Леонид Дзюник, Алену с детства баловали, ведь она выросла в очень обеспеченной семье. После побега из России Никита лишился значительной части доходов и не смог удовлетворить запросы красавицы-жены.

Похоже, сейчас жизнь Красновой наладилась. Ее снова осыпают подарками. Еще в октябре Алена на своей странице в соцсети похвасталась роскошным букетом роз, но не стала говорить, от кого цветы.

Лишь 14 февраля Краснова решилась на признание. Бывшая жена Никиты Преснякова рассекретила своего нового мужчину. На страничке в соцсети она опубликовала снимок с парнем, рассказав, что День всех влюбленных провела не одна. Оказывается, Алена улетела на Бали в компании мужчины.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

В праздник парочка сходила в ресторан. Краснова не удержалась и сделала серию кадров, на которых возлюбленный ее нежно обнимает и целует в шею. Личность избранника Алена пока не раскрывает, но и не прячет его лицо. Статный красавчик с сединой в волосах произвел фурор среди подписчиков Красновой.