В Китае готовятся встретить год Огненной Лошади

В разных странах готовятся к встрече Нового года по восточному календарю - он наступит в ночь на 17 февраля и пройдёт под знаком Огненной Лошади. Самые серьёзные приготовления идут в Китае, там праздник отмечают почти 15 дней, но наиболее важными считаются первые три дня.

Миллионы китайцев совершают "чунь юнь" – великое возвращение к родным очагам, поэтому на дорогах пробки - Новый год в КНР стараются встречать с семьёй. Принято запускать фейерверки, исполнять традиционный танец с головой дракона и дарить родным и знакомым деньги в красных конвертах.

В преддверии праздника его символы - лошадь и дракон - повсюду. Даже в небе - необычное шоу устроили с помощью дронов. Кульминация наступит 3 марта в праздник фонарей. Исторически этот день символизирует возврат света и тепла.