Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Ефрейтор Савва Колотухин во время штурма позиций противника следил за перемещением боевиков и передавал разведданные на командный пункт. Он обнаружил вражеский fpv-дрон с прикрепленным снарядом и уничтожил его. Беспилотник взорвался в воздухе, не причинив вреда российским военным, которые добрались до заданной точки и ликвидировали неприятеля.

Старший сержант Андрей Красников во время разведки местности с помощью дрона обнаружил замаскированный опорный пункт врага и вернул беспилотник на исходную позицию. Затем сменил его на квадрокоптер с прикреплённым взрывным устройством и отправил к позициям неприятеля, произведя сброс заряда. Форпост был уничтожен.