Украинские командиры бросают своих без припасов: те в отместку сами раскрывают планы и сдают позиции

В зоне спецоперации российские войска стремительно развивают наступление на Запорожском направлении. После освобождения села Цветковое десантники и мотострелки ускорили продвижение в сторону Орехова. Многие киевские боевики, прежде всего, из отрядов территориальной обороны, массово сдаются в плен. Брошенные командованием без припасов, они добровольно раскрывают военные планы, передают координаты нашим бойцам. Успехи - и на Краматорском участке.

Давят врага беспилотниками

Шум двигателей самоходных установок и тяжелых огнеметов уже слышен в пригородах Краматорска. Еще отчетливей – грохот выстрелов и разрывы снарядов. Особенно в селах Голубовка и Кривая Лука.

Оба поселка – составная часть укрепрайона Славянско – Краматорской агломерации. И сегодня после массированной артподготовки в Голубовку вошли российские штурмовики. Бойцы сообщают – противник позиции бросил, из села сбежал. В Кривой Луке еще сопротивляется. Но его огневые точки давят беспилотниками.

Бандеровцы молили об отступлении

В селе Цветковое Запорожской области подвалы, дома и дворы уже зачищены. На улицах – российские флаги. Штурм, рассказывают бойцы, смогли подготовить и провести молниеносно. Действовали по надежной схеме. Сначала в блиндажи летела взрывчатка. Потом – накат пехотой.

Несколько раз в радиостанциях было слышно, как окруженные бандеровцы запрашивают "добро" на отход и эвакуацию. Сообщали, что у них ни воды, ни еды, ни патронов. В ответ – отказ и требование держаться любой ценой. Подкрепление командиры, правда, выслали. Три броневика. Но не с людьми, а боеприпасами. В любом случае, ни один до села не доехал.

Из мести сдают своих

А еще с помощью беспилотников штурмовики подорвали блиндаж. В нем пряталось примерно 10 человек. Бойцы рассказывают – все чаще националисты, которые сдаются после таких атак, сами помогают наступлению. Озлобленные на своих командиров пленные, выдают места расположения опорных пунктов и траншей.

Собственно, вот и доказательства. Днепропетровская область. Село Левадное. Полученные данные позволили разведчикам навести авиацию. Там, где столб огня и развалины, несколько дней назад находилась база ВСУ. Боевики толком и обжиться не успели, и задачу получить, как их пункт дислокации разнесли наши самолеты.